Une bonne vidéo de MATHIEU qui parle de Lumen (UE5) pour mieux comprendre le fonctionnement de cette technologie.Les éclairages/réflexions de lumière/ombres en temps réel de la démo technique jouable de l'Unreal Engine 5 sont absolument sublime et ce, sans avoir recours à la technologie Ray-Tracing me pousse alors à me demander si le Ray-Tracing (technologie hardware et très gourmande) sera beaucoup utilisé dans les jeux next-gen et que, est-ce que finalement les développeurs ne vont-ils pas préférer utiliser des technologies similaires au Ray-Tracing avec leur moteur graphique (comme le Lumen de l'UE5, donc technologie software) pour proposer des éclairages/réflexions de lumière/ombres en temps réalistes et en temps réel ?L'équipe d’, qui développe actuellement, affirme posséder des techniques internes simulant le Ray-Tracing de façon plus pratique pour un rendu quasi identique.