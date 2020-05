PlayStation VR :



- PS VR Starter Pack à 199,99 €

- PS VR Mega Pack à 229,99 €



Une large sélection de jeux à prix réduit dont :



- Nioh 2 à 49,99 €

- Death Stranding à 29,99 €

- Days Gone à 19,99 €



Une sélection de PlayStation Hits à 14,99 € dont :



- The Last of Us Remastered

- God of War

- Horizon Zero Dawn



Économisez 30 % sur les abonnements annuels :



- 12 mois de PlayStation Plus à 44,99 € au lieu de 59,99 €

- 12 mois de PlayStation Now à 44,99 € au lieu de 59,99 €