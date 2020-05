Toutes ces infos viennent de Resetera / Reddit , aucune certitude donc sur l'authenticité de ces détails , néanmoins le post a été validé sur Resetera mais nous pourrons déjà en juger par nous même Jeudi.Le jeu de base :-Le jeu fondé sur des bases réaliste. Il n'y a pas d'éléments surnaturels.-Le jeu est une œuvre de fiction originale. L'objectif de l'équipe n'était pas de représenter l'histoire.-C'est le plus gros jeu jamais développé par Sucker Punch.-Vous pouvez jouer au jeu avec les voix japonaise si vous le souhaitez.-Même si le casting composé principalement de japonais natifs, l'équipe ou les équipes travaillaient avec un coach de dialogue afin de représenter l'authentique japonais ancien.-Il n'y a pas plusieurs choix et fins dans le récit . Il s'agit plutôt d'une histoire singulière.-Il y aura un mode photo de prévu.-Il existe plusieurs paramètres de difficulté.-Toutes les mécaniques de jeu , de combat à l'épée et de cheval ont été produite avec de la motion capture.-Le compositeur du jeu est Shigeru Umebayashi ( 2046 , The Grandmaster , In the mood for love , Hannibal Lecter les origines du mal, A single Man ).L'univers du jeu-Il y a beaucoup d'histoires à découvrir dans le jeu. Les joueurs peuvent en manquer.Le jeu ne contiendra aucun waypoint.-Il y a beaucoup de personnages secondaires, la plupart ayant des quêtes secondaires.Jin apprendra de nouvelles choses grâce aux quêtes de PNJ.-Chaque zone du jeu a un thème différent qui représente différentes histoires et thèmes narratifs.-Le nom de la zone de la démo est «La forêt sans retour». Il présente des histoires de trahison avec un ton plus sombre.-Vous parcourrez de vastes campagnes, explorerez des champs , des forêts anciennes, des villages, des paysages de montagne austères, des forêts de bambous et des châteaux fleuris.-Ils veulent donner aux joueurs de nombreuses options de navigation. Ceux-ci incluent l'équitation, le parkour et le "swing " , la mécanique de s'accrocher avec un grappin .- L'heure de la journée apportera ses différences dans le monde , ainsi que la météo dynamiques. Jusqu'à présent, la neige et la pluie ont été montrés.- Les nuages ​​auront une importance sur la météo.-Si vous vous roulez dans la boue, vous serez complètement couvert. S'il commence à pleuvoir, la pluie peut éliminer toute la boue et le sang.-Le «mouvement» est le thème de l'openworld et de ce qu'il contient. Attendez-vous à ce que tout bouge, y compris les arbres qui soufflent, les champs venteux, les feuilles qui tombent.-Si vous voyez quelque chose et que vous vous attendez à pouvoir y grimper, alors vous devriez pouvoir.-La bande-annonce avec Masako de l'E3 était une mission secondaire.-Jin peut changer ce qu'il porte comme armures/vêtement . Dans une partie du monde baignée de pluie, Jin a troqué son armure traditionnelle contre un imperméable en paille appelé mino. Cela a à la fois une valeur mécanique et une valeur narrative.Les combats-Le thème du combat est «la boue, le sang et l'acier». -Ils veulent une sensation d'intensité et de danger dans les combats.-Le système de combat peut évoluer d'un combat en tête-à-tête avec un adversaire jusqu'à une horde de Mongols.-Maîtrisez l'arc pour éliminer les menaces lointaines avec une précision mortelle.-Développez des tactiques de furtivité et de tromperie pour désorienter et embusquer les ennemis avec des attaques surprises.-Un paysage adaptatif et une approche organique du combat font de Tsushima le terrain de jeu idéal pour mélanger et associer des compétences, des armes et des tactiques pour trouver le mélange de combat parfait pour votre style de jeu.-Vous pouvez personnaliser votre katana-Ils veulent que chaque coup soit réel, donc chaque coup qui marque laisse une cicatrice.-Il existe un système de progression et vous devrez acquérir des compétences telles que le grappin.-Les duels sont dans le jeu et vont être très narratifs. Ils veulent créer la tension avec chaque duel représentant un élément unique.-Vous pouvez tuer un ennemi avec une seule frappe de la lame si vous maintenez le bouton triangle et le relâchez au bon moment.-Vous parez avec L1.-Vous pouvez nettoyer votre lame avec un bouton.-Les assassinats en chaîne que nous avons vus dans la bande-annonce, vous devez appuyer sur le bouton au bon moment pour passer au suivant, il y a une période de temps.-Les assassinats sont l'une des tactiques que vous pouvez utiliser. Il y a un facteur de peur . Si vous réussissez à assassiner quelqu'un, cela étourdit les autres ennemis autour de vous et vous donne la possibilité d'effectuer des attaques de suivi.-Vous pouvez effectuer des assassinats à cheval.- Les armes que nous avons vues jusqu'à présent sont les épées, l'arcs et les bombes assourdissantes / flash.Prévu pour le 17 Juillet sur PS4