Voilà quelques jours que Neil Druckmann, a posté sa vidéo sur Youtube pour répondre plus ou moins directement au bad buzz que subit le jeu depuis les leak maintenant.Durant le discours on pouvait ressortir une grande fatigue et une certaine déception de la part du bonhomme mais il a pas fallu attendre bien longtemps pour voir une croisade violente s'abattre sur la vidéo.88 000 Dislikes, c'est que Neil Druckmann a récolté en seulement 3 jours avec sa vidéo (contre 29 000 likes, du Metal Gear Survive là...).Les fans (pas tous) et les joueurs reprochent a Druckmann d'avoir saccagé le scénario a cause d'un forcing idéologique digne d'une propagande soviétique. Le traitement de certains personnages ne plaît pas également, mais évitons les leak le plus possible...A savoir, que les commentaires de la vidéo ont été désactivés.La sortie de The Last of Us Part II est toujours prévu pour le 19 juin, mais c'est la première fois qu'on peut apercevoir un bad-buzz aussi violent contre Naughty Dogs sur internet, je n'ai pas vu les leaks hormis un petit, donc je reste très interrogatif sur ce bashing.Le forcing est-il vraiment si abusé que ça? PAS DE SPOIL DANS LES COM SVP MERCIRéponse manette en main (ou pas) a la sortie du jeu.