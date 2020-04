Bonjour à tous,

Avant de commencer de demanderai à tous ceux qui ont vus les vidéo de ne RIEN DIRE par respect a ceux qui attendent le jeu.

Mais le LEAK n'est au final pas une bonne chose pour nous ?...

Je m'explique, il y'a quelques jours Sony avait remboursé tous les joueurs qui avaient précommandé TLOU2, suite à ce remboursement Sony a déclaré que la date de la sortie du jeu sera communiqué " Prochainement ".

Le jeu à été reporté plusieurs fois et jamais Sony n'a remboursé les joueurs.

MAIS... Depuis le LEAK la stratégie de Sony a changé, car le Jeu sort finalement très très très prochainement le 19 JUIN soit dans un mois et demi alors qu'il y'a quelque semaines la date n'était pas prête d'être dévoilée.

De plus je réagis à plusieurs commentaires de mon précédent BLOG ou certains disaient que le jeu sortirai pas avant plusieurs mois....

DONC au final Le LEAK n'as pas obliger Sony et ND à sortir le jeu plutôt que prévu car je vous rappelle que la seul raison qui empêcher de sortir le jeu été liée au COVID 19.

Neil Drukman ne voulait pas qu'il y'est une inégalité entre ceux qui le prendrons en demat' et en physique( du coup après l'épidémie ) .

Que ce que vous en pensez, on devrait pas au final se réjouir du leak ? sinon on auraient attendus j'imagine plus longgggtemps que prévu