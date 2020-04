Au cours des dernières heures, une vidéo a été publiée par GDC sur youtube, dans laquelle Turn 10 raconte comment le nouveau chapitre évolue et quelles techniques ils utilisent principalement.







En Résumé :



Le but est de tout recommencer , reconstruire les modèles polygonaux des voitures, revoir les pistes et surtout construire un moteur physique à partir de zéro.







Tout d' abord, une technique de skybox est exploitée - la réalisation du ciel, y compris la météo - similaire à ce qui a été vu dans Red Dead Redemption 2 de Rockstar Games.







«Nous travaillons dur sur le ray tracing et comment l'utiliser correctement pour améliorer l impact visuel.»





Cette dernière est de première importance, c'est pourquoi le studio américain exploite la technique de photogrammétrie pour rendre les environnements et les circuits pratiquement photoréalistes.





En bref, Forza Motorsport 8 - ou du moins le nouveau chapitre - semble être une sorte de redémarrage. Le jeu le plus ambitieux jamais créé par le studio et qui se veut être la nouvelle référence des jeux de course . Nous le verrons très bientôt, mais au moins maintenant nous savons que le studio est complètement concentrée sur le jeu et qu'elle ne veut en aucun cas répéter les erreurs du passé. Attendons-nous donc à un mode carrière plus approfondi et à un mode multijoueur conçu pour l'esport et pour toutes les courses compétitives.