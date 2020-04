HelloPour celles et ceux qui auraient envie de lire quelques articles de fonds ou voir de bonnes vidéos, je vous annonce l'ouverture d'une petite section Blog sur Gameforever.De taille encore modeste, la section propose déjà une douzaine de sujets, qui seront enrichis au fur et à mesure.De l'Atari ST, du test (sans spoil) de Final Fantasy VII Remake, du jeu indépendant (ECHO), du jeu amateur (Legend of Princess ) à du matos hardware (stick Hori à l'essai) ou encore bien d'autres choses, y'a déjà de quoi faire.A noter que le Youtubeur Lord Paddle a rejoint l'équipe et propose ses très bonnes vidéos dans la section.Bonne visite.