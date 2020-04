Jeux Video

Selon Reddit, relayé par Era.

Apparemment, la source a déjà tapé juste sur certains sujets donc on zieute en gardant des pincettes.



Donc les jeux qui vont être annoncés dans les mois à venir :



- Spider-Man 2 (2021)

- Assassin’s Creed Kingdom (fin 2020, retard probable)

- Batman (fin 2020, retard probable)

- Harry Potter RPG (2021)

- Nouveau Rocksteady (2021, DC, mais pas du Batman)

- Fable (2021, dévoilé cet été, « soft reboot »)

- Forza Motorsport 8 (launch Xbox SX)

- New Star Wars EA (fin d’année, type Rogue Squadron)

- Resident Evil 8 (2021)

- New AAA Marvel par Avalanche Studios

- New NetherRealm mais cette fois sur du Marvel



- Dans le dernier cas, ça confirmerait que contrairement à Star Wars (exclu EA), Disney chercherait à diversifier ses offres d’IP en ne rendant pas Marvel exclu Square Enix, donc avec aussi Sony et Warner Bros (qui avait déjà dealé pour du Pixar).

- Les "retard probable" sont dû au coronavirus.