Hello,

Hier matin j'allume ma PS4 Pro normalement et là horreur... rien... pas un bip pas une lumière... rien !

Il n'y a pas eu de cours circuit ni de coupure de courant et je l'ai éteinte complétement la veille (je ne laisse jamais en veille).

J'ai juste fait la MàJ de firmware et 1 partie d'Overwatch.

J'ai tout tenter (la laisser debranchée 24h, un autre câble d'alim...)

Verdict d'après vous ? SAV à 200 balles ?

Merci