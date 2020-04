LeMonde

« Le confinement le plus strict doit encore se poursuivre. C’est la condition pour ralentir encore davantage la propagation du virus, réussir à retrouver des places disponibles en réanimation et permettre à nos soignants de reconstituer leurs forces », alors que, a-t-il rappelé, « l’épidémie commence à marquer le pas ». Les derniers chiffres officiels, publiés lundi, font état de plus de 15 000 morts, mais avec un nombre de patients en réanimation en baisse pour le cinquième jour consécutif.« Je mesure pleinement l’effort que je vous demande durant les quatre semaines à venir. Les règles prévues par le gouvernement devront continuer à être respectées. Elles sont en train de montrer leur efficacité et ne doivent être ni renforcées ni allégées », a-t-il dit, répétant qu’il faut surtout « appliquer les gestes barrières ».A partir de cette fin annoncée du confinement, « nous serons capables de tester toutes les personnes ayant un symptôme », a promis M. Macron. Le déconfinement, déjà amorcé dans quelques pays européens, s’annonce comme une entreprise infiniment délicate. L’opération pourrait s’avérer catastrophique si n’était pas mis en place un système de tests massif et d’isolement des personnes infectées, selon une étude réalisée notamment par l’Inserm, et révélée par Le Monde. La réouverture de écoles entre dans cette stratégie.Pour l’enseignement supérieur, en revanche, « les cours ne reprendront pas physiquement à l’université jusqu’à l’été. Le gouvernement précisera pour chacun la bonne organisation qui sera nécessaire, en particulier pour les examens et les concours ». Les étudiants « les plus précaires, vivant parfois loin de leur famille, en particulier lorsque celles-ci viennent d’outre-mer », recevront une aide, dont le montant n’a pas été précisé., a annoncé le chef de l’Etat.. « La situation sera collectivement évaluée à partir de mi-mai, chaque semaine, pour adapter les choses et vous donner de la visibilité ». Le gouvernement prévoit « un plan spécifique pour les secteurs qui, comme le tourisme, l’hôtellerie, la restauration, la culture et l’événementiel, seront durablement affectés. Des annulations de charges et des aides spécifiques seront mises en place ».