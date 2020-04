Digital Foundry/NX Gamer/VG Tech









■Le d-pad fait penser beaucoup à la croix directionnelle de la PSVita.■Le touchpad semble avoir été revu.■Le bouton de partage "Share" a été rebaptisé en "Create". DF suppose qu'il permettra le partage direct de vidéos voir des gifs peut-être, un peu à la manière de Nvidia Ansel.■La DualSense a plus de fonctionnalités et de technologies embarquées que la manette de la XSX, donc fort possible qu'elle coûtera plus cher.■La Batterie a été apparemment améliorée mais à vérifier.■Passage à l'USB-C.■Le retour haptique c'est en quelque sorte comme les vibrations HD de la Switch mais en plus évolué.■Barre LED plus discrète que celle de la DualShock 4.■DF précise que les gâchettes vibrantes de la manette XSX et les gâchettes à vibrations adaptatives de la DualSense sont différentes.■Les moteurs de vibrations sont remplacés par des actionneurs à bobine mobile hautement programmables dans les poignées gauche et droite.■La manette semble être un peu plus grande et plus lourde que la Dualshock 4.