Bright Memory est un jeu mélangeant FPS et action créé à l'aide de l'Unreal Engine par le studio de développement FYQD composé d'une seule personne. Combinez une grande variété de techniques et de capacités pour réaliser de superbes combos d'attaque à la vitesse de la lumière !- Zeng Xiancheng se concentre pleinement sur la version PC, il attaquera ensuite le portage sur Playstation 5 et Xbox Series X.- Le développement et l'optimisation n'étant pas terminé, il ne peut pas dire si ça tournera en 4K/60 FPS mais estime les deux consoles très puissantes dont ça ne devrait pas être un problème (sans Ray-Tracing).- Il ne s'avance pas sur le Ray-Tracing PS5/XSX car bien qu'il ait les devkits, il ne les as pas encore évalué, les versions consoles seront de toutes façons similaire à l'expérience PC.- Les possesseurs de Bright Memory (8 euros sur Steam) recevront Bright Memory Infinite gratuitement.- Le jeu était prévu également sur Xbox One et Playstation 4 mais je pense que ces deux versions ont sautés.