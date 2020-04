Multi machines

Après avoir rapidement torché Xenon Racer je me suis lancé dans un autre petit jeu qui était déjà installé sur mon DD avec les MAJ faites (vu que je n'avais plus internet). Celui-là aussi ça faisait un moment que je voulais le faire, du coup c'était le moment ou jamais+ Un jeu original. En fait je ne m'attendais pas vraiment à ça. Je pensais avoir à faire à un jeu de type Limbo, et en fait c'est avant tout un jeu de gestion qui s'avère assez complexe, teinté d'exploration.+ Un univers et une ambiance terrible. Disons clairement les choses, le jeu est assez dépressif et vous fait cruellement ressentir les effets de la guerre pour les quelques civils coincés en ville. C'est sombre, dur, déprimant, ...+ La balance morale. Car oui, le jeu vous met face à des choix durs, voir carrément malaisants. Soit, vous devez survivre, mais souvent cela se fait au détriment de celle des autres. Piller une maison pour trouver de la bouffe ou des médicaments avant de se rendre compte qu'un couple de personnes âgées habite là, les entendre supplier de laisser les médicaments pour la grand mère et un peu de nourriture ... sans quoi on les condamne à mort ... le pire, c'est qu'à chaque fois que vous prenez tout, vous voyez vos personnages déprimer et vous rappeler toutes les 2 min que vous les avez surement conduits à une mort certaine.+ Le côté gestion assez poussé. Privilégiez de fabriquer des barricades, et vous n'aurez pas assez de bois pour construire lits, radio, poêle, ... Privilégiez de fabriquer des lits pour permettre aux personnages de dormir, et vous vous ferez piller pendant la nuit. Privilégiez de laisser de la nourriture et des médicaments aux autres familles, et vos personnages mourrons de faim ou de maladie ... C'est chaud.+ L'aspect mental, en plus du côté moral, vous demande aussi de prendre soins des vôtres en discutant sans quoi ils vont sombrer dans la déprime.+ Visuellement très joli, la patte graphique est vraiment chouette et met bien en valeur le côté déprimant du jeu.+ Très addictif. J'ai commencé, un de mes persos est mort. J'ai recommencé, j'en ai perdu un autre, j'ai recommencé encore car je me suis fait piquer trop de ressources, ... bref plusieurs fois j'ai recommence à zéro en essayant de trouver le bon ordre à suivre. C'est rageant, mais on a envie d'avancer !!+ Niveaux plus ou moins aléatoires. A chaque fois que j'ai recommencé, ma "maison" de base était différente, les ressources n'étaient pas les mêmes et pas dans les mêmes quantités, idem pour les lieux à visiter.+ La gestion du temps primordiale pour survivre. Le jeu est basé sur un cycle jour/nuit. Le jour, on gère sa "maison", ses personnages, ses objets, ... La nuit, on part en quête de ressources dans d'autres lieux (stockage limité du coup obligé de revenir plusieurs fois dans chaque lieux). Seulement chaque cycle à une durée limitée ce qui nous demande de ne pas traîner et surtout de bien choisir ce que l'on embarque avec nous !!+ Complet, complexe, mais finalement relativement simple à prendre en main. Le plus long est d'apprendre les mécaniques de bases et de décrypter le cheminement le plus adapté en fonction des ressources que l'on a au départ, et ce dont on a besoin.- Déconseillé aux âmes sensibles. Je ne parle pas de côté sanglant (absent du jeu), mais plus psychologique, moral, du jeu. Par moments on garde un gout amer de ce que l'on a fait !!- Le jeu est certes simple à prendre en main, mais bordel que c'est difficile de tout gérer et de trouver le bon ordre dans la mesure où les situations arrivent un peu au hasard (impossible de prévoir quoi que ce soit). Certains abandonneront bien vite, au bout d'une dizaine de tentatives, perso c'est ce que j'ai fait (la mort dans l'âme).- Pas de modes de difficulté, du coup pour ceux qui ont du mal (dans le sens pas doué) avec ce type de jeu, et bien vous pouvez aller vous brosser pour en voir le bout. Un gros point noir car franchement on a qu'une seule envie, c'est d'avancer !!- Parfois le perso s'emmêle les pinceaux entre aller tout droit, prendre l'escalier, l'échelle, ...Malgré des qualités indéniables et une ambiance vraiment incroyable, les jeux de gestion dans le genre ne sont vraiment pas ma tasse de thé du coup j'ai abandonné l'affaire. Concrètement j'adore le jeu, à peine je me rendais compte que je ne pourrais pas aller plus loin car j'avais fait des erreurs, je recommençais à 0 en me disant que j'allais faire autrement, c'est hyper addictif tellement le jeu en soit est bon. Seulement, je suis vraiment mauvais dessus et au bout d'un moment j'ai du me rendre à l'évidence ... ce genre n'est malheureusement pas pour moi. Du coup malgré le fait que je ne l'ai pas finis j'en parle quand même pour la simple et bonne raison que ce jeu mérite d'être connu, et que pour les amateurs du genre, il s'agit d'une petite pépite en terme d'ambiance et de gameplay. Perso c'est vraiment avec d'énormes regrets que j'ai lâché !!