Ayant du temps, ce qui est assez rare, j’en profite pour avancer dans mes jeux, mais aussi faire tourner mes meilleurs jeux rétro et profiter de ma collection que je vais partager un ptit peu avec vous aujourd’hui hui avec mes meilleurs pièces.J’ai un grand amour pour la N64,console de mon enfance et le64DD était un fantasme que je surveillais via les magasines. Quel ne fut pas ma stupeur lorsque j’ai vu pour la première fois un 64DD sans boîte en vente!!!!!(je l ai finalement donné à mon frère) c’est en 2001, apres avoir eu une GC que je me suis attellé a la bête ! Les Mario Artist sont excellent et le Fzero aussi. Le reste beaucoup moins.Je considère ces pièces comme la master pièce de ma collection. Nihon pro golf et Kyoshin no doshin 2, malgré leur piètre qualité sont des pièces très recherché qui côté dans les 1500euros !!Les 2 versions du 64DD sont très recherchées mais la Blue box est je crois bien plus rare et cher que l’autre. Il n’y a pourtant rien d’autre que le 64DD dans la boîte.Il ne me manque que le clavier. Je passerais certainement à la caisse bientôt pour compléter cette magnifique collection0