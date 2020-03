Salut à tous !



Si par tout hasard, il existe des experts parmi vous, est il possible que vous procédiez à une estimation (en terme de prix et avec les informations actuelles) d'un pc dont les specs seraient identique ou presque aux configs de la Ps5 d'une part et de la Series X d'autre part.

Combien est ce que ça coûterait environs (en comparaison de l'une et de l'autre) ? Même si c'est difficile d'être précis en l'état j'en conviens.

Ps : Pas de guerre de console ici s'il vous plait, je m'en tape de toutes ces conneries, c'est par simple curiosité.