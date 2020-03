Salut à tous ! C'est pas très clair alors je pose la question à ceux qui auraient réellement compris. La Ps5 est bel et bien rétrocompatible avec l'ensemble des jeux Ps4 ? "Les 100 meilleurs jeux Ps4 au lancement" ça concerne uniquement ceux qui prennent en charge le mode boost de la Ps5 ? Les autres passent par les modes Pro legacy (Ps4 pro) et Legacy (Ps4). C'est bien ça ? Je suis pas certains d'avoir saisi.

posted the 03/18/2020 at 09:26 PM by youtube06