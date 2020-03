J'vous l'a fait en rapido :Selon les sources de Venturebeat, le prochain Nintendo Direct est actuellement en préparation et sera balancé le 18 ou 19 mars (donc semaine prochaine, juste avant Animal Crossing).Plusieurs jeux tiers seront au programme (Bravely Default 2 ?).

posted the 03/10/2020 at 10:27 PM by shanks