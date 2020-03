Tests

https://niindo64.com/2020/03/07/test-horizon-zero-dawn/



Horizon Zero Downgrade





Ce trailer n'a pas pris une ride Mon article originel



Ce trailer a méchamment vieilli

De bon Aloy

Beauté sauvage





Je ne vais pas y aller par 4 chemins. Techniquement et artistiquement parlant, Horizon est à ce jour, le plus beau open-world auquel j'ai jamais joué. Pour moi aucun autre jeu vidéo ne lui arrive à la cheville. Pas même les autres vitrines technologiques de la console comme The Order: 1886 ( 2015 ), Uncharted 4 ( 2016 ), et God of War ( 2018 ) pour ne citer qu'eux.



Et c'est en faisant cette petite liste que je me rends compte que la PS4 propose au moins une claque graphique par an. Horizon étant lui-même sorti en 2017 et le prochain à venir qui sera The Last of Us : Part II le 29 Mai prochain.





Presque tout a été soigneusement modélisé. Le monde en lui-même avec des environnements immenses et variés qui par la distance d'affichage colossale, peuvent être contemplés de très loin. Des montagnes enneigés, forêts luxuriantes, ruines d'une civilisation semblable à la nôtre où la nature a repris le dessus, grottes humides, ou encore des déserts arides. Il en va de même pour les villages et cités grouillants de vie et proposant une architecture très recherchée pour certains comme Méridian.





En observant bien on peut même apercevoir la galaxie d'Andromède



Et comment ne pas parler d'un des plus beaux ciels qu'il m'ait été donné de voir dans un jeu vidéo ? Que ce soit de jour avec des levers et des couchers de Soleil de toute beauté, comme de nuit avec un ciel parsemé d'étoiles et parfois d'aurores boréales.





Mais le sens du détail ne s'arrête pas qu'aux décors. Tous les personnages qu'ils soient principaux ou non, ont subi un traitement similaire. Qu'il s'agisse des traits de leurs visages, ou des vêtements et leurs plis. La seule ombre au tableau étant les expressions faciles manquant de naturel malgré la motion capture. Ça se ressent très fortement durant les dialogues et les cinématiques. On n'est pas loin du syndrome de la "vallée dérangeante" dans ces moments-là.





Je peux évoquer aussi l'herbe qui bouge sur nôtre passage, les traces de pas sur la neige, les cheveux d’Aloy ondulant au vent et que l'on pourrait presque compter un à un. Les effets d'ombre et surtout de lumière avec un lens flare tellement crédible que ça en est parfois aveuglant. Et même le monde du jeu se reflétant à travers ses pupilles...



Le genre de souci du détail qui fait plaisir à voir et force le respect. Même s'il n'est pas totalement inédit dans le média car déjà présent dans des titres postérieurs et antérieurs à Horizon. Certains d'entre eux ont déjà été cités quelques paragraphes plus haut.



Il y a même un peu de physique présente avec une destruction partielle de certains éléments du décor (rochers, arbres) mais uniquement par les créatures. Nous obligeant à ne pas rester planqué trop longtemps.





Mais tout n'est pas parfait. Comme l'eau légèrement en deçà en termes de modélisation et manquant de relief. Des variations climatiques assez abruptes avec un passage entre la pluie et le beau temps se faisant en un quart de seconde. Quelques errances visuelles comme ces rochers ci-dessus semblant léviter. Ou encore la tenue de l’héroïne portée en plein jeu, changeant en pleine cinématique pour la tenue par défaut.







Et que serait un tel univers sans une bonne OST l'accompagnant ? Qui ici, s'adapte selon le lieu, le contexte, et même l'époque avec des tambours, violons et de la musique "électronique". Et bien qu'elle dure 4h dans sa version complète je vous invite chaudement à l'écouter.



En tout cas Guerilla avait placé la barre très haute sur un jeu étonnamment bien optimisé. Puisqu'il tournait avec brio et sans ralentissements sur ma PS4 Pro même quand il se passait beaucoup de choses à l'écran.



Man vs Machine





Si Horizon devait avoir un crédo, ça serait “chasser ou être chassé”. Et il vaut mieux au vu des nombreuses machines hostiles foulant le monde du jeu et qu'il faudra apprendre à affronter et à apprivoiser. Des plus petites comme les Veilleurs et Galopeurs, aux plus imposantes telles que les Cracheurs et les Ravageurs, chaque créature à son pattern, ses forces et ses faiblesses qu'il faudra bien prendre le temps d'étudier avant l'assaut afin d'être préparé en conséquence.



Comme le fait qu'elles sont plus ou moins sensibles à un élément en particulier. Les bonbonnes pour le feu. Les batteries pour l'électricité. Une pièce d'armure ou un canon détachable grâce à une munition de "choc". C'est tellement jouissif de ramasser leurs armes à feu et de s'en servir contre eux.



Se focaliser la dessus est la priorité en plein combat. Le reste dépendra de nos réflexes et de l'analyse de leur pattern.





Les machines sont pour moi très réussies dans leur globalité. Par leur design, leur intelligence artificielle, et surtout leur comportement très "animal". Le bestiaire est plutôt varié avec des robots terrestres, aquatiques, et ces (satanées) créatures aériennes.





Hors combat, l'interaction avec ces machines se fait via notre lance qui ne sert pas qu'à attaquer au corps à corps. Car elle permet aussi de les pirater pour peu qu'on ait débloqué la capacité en explorant les Creusets dédiés. À l'exception de celles qui sont déjà corrompues et plus puissantes que leur congénères. L’intérêt est de pouvoir en faire des montures pour aller plus vite, mais surtout de les retourner les uns contre les autres. Ce qui aide beaucoup lors d'une partie de chasse puisque l'attention de la cible sera attirée sur son congénère corrompu par nos soins.



Plus d'une corde à son arc





Ma situation après avoir fini le jeu



Autre point fort du jeu, la richesse de son Gameplay qui s'étoffe au fur et à mesure de la complétion de l'arbre de compétences ci-dessus. Permettant un nombre indéfini d'approches différentes en plus des classiques "infiltration" et "assaut". À chacun de voir quelle manière de jouer convient le mieux selon la situation.





Même si je préconiserai une approche discrète (une flèche en pleine tête le plus souvent) pour les ennemis humains qui deviennent vite difficiles à gérer en surnombre avec leurs attaques à distance répétées. D'ailleurs, les affrontements contre eux ne sont pas les plus pasionnants.



Même constat lorsque de nombreuses machines nous attaquent simultanément et rendant les affrontements assez brouillons. En particulier face aux créatures aériennes me faisant regretter l'absence de verrouillage automatique de la cible désirée.





En tout cas, j'ai bien apprécié à quel point Aloy se déplace de manière naturelle à la manière d'un Uncharted. C'est fluide, dynamique, et surtout très agréable manette en mains. La quintessence survenant lorsqu'on ralentit le temps pour porter un coup fatal à une cible en mouvement.





Le monde d'Horizon est un immense terrain de chasse en ciel ouvert nous permettant d'utiliser la nature et la topologie à notre avantage pour piéger et mettre les machines hors d'état de nuire. Comme poser un piège sur leur passage, ou les surprendre depuis les hautes herbes. Un aspect survie que l'on ressent davantage en craftant les (très) nombreuses ressources que le jeu met à notre disposition pour fabriquer entre-autres, des munitions pour les armes dont je vais parler.



En termes d'équipements, c'est plus ou moins varié. Avec des armes qui existent en plusieurs déclinaisons faisant qu'on s'y perd un peu. Je pense qu'il aurait été plus judicieux d'en regrouper certaines afin d'en faire une arme à part entière. Comme l'arc qui est décliné en "guerre", "chasseur", et "précision". Ma préférée étant le lance-corde très efficace contre ces (foutues) machines volantes, pour peu qu'on ait lâché suffisamment de cordes pour les soumettre.





D'ailleurs l'inventaire est tout sauf ergonomique. Pourquoi ne pas avoir fusionné les onglets "artisanat" et "inventaire" sachant qu'on y retrouve la même chose ?





Et l'objet le plus important du jeu étant le Focus nous permettant de "voir l'invisible". Ajoutant un brin de technologie dans un monde qui en est quasiment dépourvu. Grâce à lui, on peut étudier en profondeur tout ce qui nous entoure comme les machines et leur points faibles mis en évidence, et même de réécrire l'histoire du passé du jeu dont je vais parler de suite.



Aube Zéro





Avant de conclure, je voulais parler du scénario d'Horizon qui à mon grand étonnement, est l'aspect m'ayant le plus marqué dans celui-ci. Scénario réparti sur deux lignes narratives distinctes. Une dans le présent du jeu et n'étant pas la plus intéressante surtout au début. La faute à une intrigue trainant trop en longueur et assez peu prenante.





L'autre ligne narrative se situant dans le lointain passé des "Anciens". Et nettement plus intéressante pour moi. Une autre histoire racontée par le paysage et les ruines qu'ils ont laissés derrière eux. Et aussi à travers le Focus d'Aloy qui révèlera au fur et à mesure, des récits et hologrammes d'époque de ces fantômes du passé.



Mais passé un certain cap ou les deux lignes narratives s'entrecroisent, la machine s'emballe, les révélations s'enchainent, et le jeu prend une tout autre dimension. Et ce cap survient dès la première cinématique / hologramme parmi les trois m'ayant le plus marqué. Survenant vers le milieu du jeu et se déroulant au sommet d'une tour à l'issue d'une sympathique ascension, avec la première très grosse révélation scénaristique du jeu.





La seconde sobrement intitulée "BAD NEWS" confirme les révélations de la première en expliquant clairement ce qui est arrivé aux Anciens. Et est tout bonnement glaçante quand on le transpose à notre propre civilisation. Je me dis que ça serait vraiment le pire des scénarios possibles si ça devait nous arriver un jour.



Et enfin la troisième qui suit dans la foulée "GOOD NEWS" explique le principe du fameux projet "Aube Zéro" donnant son titre au jeu. Et que l'on doit à un seul personnage dont je tairai le nom mais extrêmement important (et le mot est faible) en plus d'être intrinsèquement lié à l’héroïne. Et c'est à partir de ces trois révélations que je n'ai plus jamais vu le jeu du même œil.



Conclusion









En plus de tenir toutes ses promesses initiales, Horizon Zero Dawn se révèle être un jeu marquant et très complet. Avec un visuel époustouflant qui aura fait les joies de mon mode photo. Un univers post apocalyptique crédible et chargé d'histoire. Un Gameplay bien rodé et nerveux. Un scénario prenant même s'il met un certain temps avant de prendre son envol. Et surtout une Aloy attachante qui entre dans mon panthéon des plus grandes héroïnes femmes du Jeu Vidéo.



Même si je regrette la répétitivité des quêtes annexes type "fedex" se limitant à du pistage, de la chasse et le nettoyage de camps de bandits. Et l'inventaire qui aurait dû être mieux géré.



En tout cas, même si ce fut tard, je suis très content d'avoir pu venir à bout de l'aventure principale de cet incontournable de la PS4. Et dont j'attends la suite de pied ferme. Sur ce, il est temps pour moi de m'aventurer dans les terres enneigés de l'extension Frozen Wilds.

Et pour cause, ce jeu révélé aux yeux de tous à l'via le trailer ci-dessus avait tout pour plaire. Desde haute volée. Un mondeattirant. Et unebadass affrontant des "aussi impressionnants que dangereux. Une claque ayant mis tout le monde d’accord, moi y compris. Et que j'ai eu la chance d'essayer pour la première fois à laaprès une attente de plus de 3h dans la file. Et le plus incroyable dans tout ça, c'est que le jeu final est extrêmement fidèle à ce trailer etChose étonnante connaissant le passif du studio avec ce vieux trailer de(2009), éhontément vendu comme dupar le studio alors qu'il s'agissait juste d'une. Plus mensonger que ça fallait le faire. Fort heureusement, le studio a l'air d'avoir bien retenu la leçon.On aurait pu s'attendre à une énième héroïne. Mais il n'en est rien ici avec uneétantde tout ça, et dont j'aime beaucoup lede base et les multiples costumes qu'elle arborera.Puisqu'on a affaire uneaussi bien dans le sens littéral que psychologique du terme, qui a dû endurer des épreuves difficiles ayant forgé laqui la caractérise. Et bien qu'elle ne soit pas du genre à se laisser marcher dessus, elle fait preuve d'unet d'unesans bornes. Toujours là pour aider son prochain quel que soit la situation. Peut-être pour ne pas voir quelqu'un d'autre vivre à son tour la vie tourmentée qu'elle a vécue, qui sait. En plus de cela elle demeure trèset résout avec l'aide de son, des affaires avec une aisance déconcertante.On peut aussi "jouer" sur saavec différentsMais cela n'a pas de grandes incidences sur la suite des évènements.Et en plus d', on apprendra très vite à connaitre son mentor, ainsi que de nombreux autres personnages plus ou moins intéressants. Provenant de tribus éparses et qui auront beaucoup à nous apprendre sur led'. Parlons-en d'ailleurs.