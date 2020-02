Ce qui s'est passé avec les autres industries, c'est que de gros chèques ont été écrits pendant un certain temps jusqu'à ce que les plates-formes n'aient plus besoin des créateurs de contenu

Nous nous adaptons simplement au nouveau paradigme. Nous devons nous assurer d'avoir nos marges bénéficiaires à l'avance. Si nous faisons un jeu pour le Game Pass, nous devons y insérer nos marges.

Nouvelle tendance majeure du jeu vidéo, les abonnements mensuels donnant accès à un grand nombre de jeux vidéo commencent à inquiéter les développeurs si l'on en croit les informations recueillies par nos confrères de Business Insider.Les dirigeants des principaux studios et éditeurs de jeux vidéo ont déclaré que la croissance des services d'abonnement était le signe d'un "nouveau paradigme" dans l'industrie qui pourrait signaler des problèmes à long terme pour les développeurs.Bien que cette nouvelle mode soit profitable pour les joueurs qui s'abonnent en masse à ce type de service, les développeurs commencent à ressentir un sentiment de crainte.Il explique qu'une fois que les services seront totalement imposés dans le paysage vidéoludique, les constructeurs ou marques proposant ce service n'auront plus besoin de payer à prix fort les développeurs pour attirer les joueurs. Une conséquence qui pourrait grandement réduire le budget de nombreuses productions à l'avenir si l'abonnement en ligne devenait la principale source de revenus de ceux qui investissent dans les jeux que nous aimons tant.De ce fait, les studios cherchent de plus en plus à inclure leur propre marge dans les deals conclus avec les entreprises proposant ce type d'abonnement.