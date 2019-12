Salut tout le monde,Excusez-moi de flooder de la sorte, c'est malJ'ai besoin de vos estimations, je n'ai pas d'idée de prix.Je souhaite vendre le lot complet.J'ai fini tous les jeux de ma Wii U/Wii avec ma fille (bientôt 11 ans, le fiston va sur ses 15 ans ... déjà)J'ai donc 10 jeux (6 pour Wii U, 4 pour Wii), une manette officielle, une Wiimote/nunchuk et la Sensor bar pour jouer à la Wii sur la Wii U.J'ai aussi le carton intact de la Wii U (32 Go).Sur Nintendo Wii :- Super Mario Galaxy 1- Super Mario Galaxy 2- Zack & Wiki Le Trésor de Barbados- Zelda Skyward SwordSur Nintendo Wii U :- Donkey Kong Country Tropical Freeze- Mario Kart 8- Pikmin 3- Super Mario 3D World- Yoshi's Woolly World- Zelda the Wind WakerUne manette officielle Wii U Pro Controller Noir (avec son câble officiel de rechargement)Une Wiimote + Nunchuk (Zelda version dorée) avec sa protection anti-dérapantTout fonctionne nickel, une légère rayure sur la Wii U (au dessus) et le câble secteur qui s'effiloche légèrement, rien de méchant.Il me faut des liquidités pour ma PS5, Godfall a l'air terrible ... non je plaisante.Merci.