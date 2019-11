Tout juste sorti le 15 novembre dernier sur Switch, Pokémon Épée / Bouclier signe déjà un joli succès, s'écoulant à six millions de copies sa première semaine.Au sein de la nouvelle région de Galar, Pokémon Épée / Bouclier propose trois Pokémon exclusifs pour débuter votre aventure : Ouistempo (plante), Flambino (feu) et Larméléon (eau). Héritant d'un joli 16 dans nos colonnes, le titre est déjà sur les consoles hybrides de nombreux joueurs : La Pokemon Company a en effet partagé dans un communiqué que le jeu s'est écoulé à pas moins de six millions de copies, lors de sa première semaine de vente.

Who likes this ?

posted the 11/21/2019 at 10:19 AM by nicolasgourry