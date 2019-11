Interrogé sur Windows Central, Matt Booty directeur des Xbox Game studios annonce que pas mal de projets de l'equipe Xbox Global Publishing sont actuellement en cours de développement:Ce qui n'est pas si surprenant si on fait l’état des lieu des studios Xbox, qui pour la plupart ne seront pas encore prêt pour le lancement de la Xbox Scarlett.Pour rappel Xbox Global Publishing est un studio bien distinct basé à Redmond avec à sa tête Peter Wyse, Joseph Staten et Ken Lobb. Ils sondent les studios indépendants à la recherche de jeux pour enrichir le catalogue Xbox.

"Je pense que tous les studios ont pris les choses en main. Nous avons plusieurs projets non annoncés dont nous n'avons pas encore parlé, en particulier avec notre équipe Xbox Global Publishing.

posted the 11/20/2019 at 10:01 PM by nobleswan