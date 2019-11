Pour faire suite à l'article de Guiguif de vendredi, Gujian 3 (Swords of Legends 3) vient d'avoir une traduction anglaise.Ce A-RPG chinois sorti il y a un an est un AA(A) et bénéficie d'une bonne aura ainsi que de très bonnes critiques sur Steam.Le jeu est seulement vendu 25€ et il est en promo en ce moment (6€! ce vol) , je me suis laissé tenter pour l'essayer au moins quelques heures.Après 6-7h de jeux je peux dire que j'ai été très agréablement surpris, je ne m'attendais pas à jouer à un titre aussi plaisant et j'ai hâte de le reprendre pour voir la suite.Même s'il est beaucoup trop tôt pour émettre un avis définitif, les premières heures sont prometteuses, les ingrédients principaux d'un bon (A)RPG semblent être réunies :+ Effort sur la narration+ Effort sur la mise en scene+ Histoire qui semble prendre une part importante et qui donne envie de voir la suite+ Bon OST+ Belle DA de façon globale+ Le systeme de combat est plaisantBref, si tout n'est pas parfait (cf dessous) tous les voyants sont au vert.Techniquement aussi c'est très correct même si tout n'est pas à la pointe de la technologie.Visuellement c'est souvent très sympa, très propre en 4K.On sent que le jeu s'est pas mal inspiré d'autres grands noms :- il arrive à être plus épique que le dernier God of War.Très étonnant pour un jeu de ce genre mais pas si difficile vu ce dernier.- il emprunte allègrement les murs invisibles de Nier Automata- Dans la ville du début on se croirait dans un Xenoblade, gigantisme et verticalité avec une DA au top, on peut aller un peu partout aussi ici (cf images)- Malgré l'effort de mise en scene, il emprunte aussi les animations un peu vieillottes et raides de ce dernier- Sans être aussi limpide et spectaculaire qu'un Bayonetta, il reprend pas mal de codes de ce genre de BTA dans son systeme de combat. C'est plutot cool.- Pour le moment le bestiaire est aussi varié que celui du dernier Zelda BOTWPour ceux qui veulent voir la 1ere demi heure de jeu :Pour ceux qui veulent voir une selections de mes screens en 4K(settings au max) des 3 premieres heures environ c'est par la (spoils très légers):Sinon les miniatures (qui ne lui rendent vraiment pas honneur) :