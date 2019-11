Let's Play

J'étais en train de livrer des colis dans la montagne de Death Stranding, quand je me suis dit : Et si je lançais 15 minutes Luigi's Mansion 3 ?



Et là... C'est le choc.







Luigi's Mansion 3 est archi beau O_o ! Je ne sais pas comment Nintendo a fait, mais là ou dans un Death Stranding tout est photo réaliste, mais très statique, ici, tout est "vivant". Les animations sur les personnages sont justes parfaites (on dirait un Pixar bordel !), les effets de lumières sont très réussis, l'ambiance est juste... Parfaite.



Je ne sais même pas comment Nintendo est parvenu à cela sur Nintendo Switch, et encore, j'y jouais sur mon écran 4K... Sur l'écran 720p de la console c'est juste... Parfait ?



En tous cas, je suis très agréablement surpris par les qualités technique de ce Luigi's Mansion 3, et je me dis que cet écran 720p (que je trouve de très bonne qualité d'ailleurs, je n'ai jamais eu la sensation de pouvoir compter les pixels à l'écran... Après je ne suis pas du genre à coller mes yeux sur l'écran) sied en réalité très bien à la console de Nintendo, permettant de réaliser des choses vraiment audacieuse avec un minimum de puissance...



D'où ma question : Il y en a ici qui attendent une Switch Lite pour jouer à Luigi's Mansion 3 en 1080p 60fps en mode nomade, où je suis le seul à qui cette expérience convient actuellement ?



Et puis... Luigi's Mansion 3, futur GOTY ?



[MAJ] bah tiens, même Digital Foundry est impressionné, ça me rassure :