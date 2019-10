Bonjour,je viens de voir sur gameblog un comparatif de rdr2 pc vs one x.Apparemment la console s en sort plutot pas mal.Si quelqu un a le temps d en faire un meilleur article que celui-ci,je suis sur mobile donc pas evident,j enleverais celui çi.Merci.

Like

Who likes this ?

posted the 10/23/2019 at 07:49 PM by radmo