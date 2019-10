Si vous aussi vous attendez impatiemment des informations sur le fameux RPG de Playground Games, il va falloir prendre votre mal en patience. Il faut dire que le jeu n’étant toujours pas officiellement dévoilé, on peut se douter que sa sortie soit encore lointaine… Mais, après près de 2 ans de travaux, on ne s’attendait pas forcément à apprendre qu’il n’en est qu’au début de son développement.Et si l’ont en croit une récente offre d’emploi :

Vous rejoindrez l’équipe et le projet à un stade peu avancé, ce qui vous donnera la rare opportunité de façonner la technologie utilisée pour construire un titre AAA

posted the 10/15/2019 at 08:18 PM by walterwhite