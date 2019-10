Jeux Vidéo

France métropolitaine et Benelux, 18+. Conditions générales de l’offre : www.chocovore.com. Pour participer et obtenir vos Xbox One OFFERTES, achetez un paquet porteur de l’offre, rendez-vous sur www.chocovore.com, inscrivez-vous et saisissez votre code unique à 10 caractères imprimé à l’intérieur du paquet. Offre valable du 30/09/2019 au 27/04/2020. Vous aurez jusqu’au 30/06/2020 pour recevoir votre Xbox One. Les participants doivent conserver leur ticket de caisse. Toutes les images sont utilisées à des fins d’illustration uniquement.

Microsoft offre une Xbox One pour tout achat d'une boîte de céréales Trésor de Kellogg's ! L’offre n'est valable que pour une seule personne et limitée dans le temps.Petite précision, d’après le visuel il semblerait que Microsoft offre des Xbox One S et non pas des X. Ils ne sont donc pas si généreux que ça et se débarrassent plutôt de leurs d'invendus encombrants avant l'arrivée de la Xbox Scarlett. Et je pense que ce n'est même pas dit qu'ils rattrapent Sony même avec cet offre.