En effet plusieurs brevets ont étés déposés, un pour le contrôle en utilisant des mouvements de la main, et un autre détaillant l'utilisation d'un stylet. Mais le plus interressant est un tapis vibrant qui avertira physiquement le l'utilisateur qu'il sort de la zone de jeu, un bon moyen d'éviter de se cogner dans les meubles.

posted the 10/07/2019 at 03:35 AM by cajp45