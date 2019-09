"Dans un document partagé hier par la société, Microsoft dit vouloir cesser de communiquer son nombre d’utilisateurs actifs au Xbox Live ainsi que les revenus générés par sa branche gaming. Les revenus du jeu vidéo continuerons cependant d’être divulgués à l’organisme fédéral américain de réglementation et de contrôle des marchés financiers.À la place de ces deux indicateurs, Microsoft communiquera sur un chiffre : le pourcentage de croissance de tous les services et contenus Xbox, ce qui inclue donc les ventes de jeux (y compris les royalties perçus), mais surtout les services tels que le Xbox Live (abonnements, transactions, publicité…), le Xbox Game Pass, et demain xCloud. De quoi compliquer les analyses futures sur ce qui rapporte de l’argent (ou pas) chez Xbox. "