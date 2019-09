Nous voyions à travers cette vidéo, l'instabilité du framerate (qui est désagréable quand il oscille trop, voir par moment rendre le jeu limite injouable, pas sur ce jeu précisément, mais de manière "général"). Nintendo a du vouloir viser le 60FPS, c'est louable, mais quand tu ne peux avoir quelque chose de stable, mieux vaut par exemple, atteindre le 30FPS stable.



D'autant plus lors de la sortie de la Switch Lite qui est une version uniquement portable, si la personne achète juste cette version, avec un Zelda instable (par son framerate), je ne suis pas sur que ça soit vendeur.



Évidement, la qualité d'un jeu ne se résume pas uniquement à son framerate, mais étant donné que nous avons des vidéos qui montrent le framerate des jeux (exemple le site Digital Foundry), nos yeux se sont habitués à desceller encore plus qu'avant, l'instabilité ou la stabilité du framerate (c'était rare les vidéos qui montraient le framerate d'un jeu auparavant).



Nintendo a choisi le 30FPS pour Luigi's Mansion 3, il faut savoir être raisonnable.



Une des solutions faire comme GRID Autosport (ou comme Rocket League avant lui), choisir entre :

Quality VS Performance.