Astral Chain est le jeu qui m’avait fait crier GOTY lors de son annonce durant le ND de Fevrier dernier.Mon intuition m'a-t-elle trompé ? Jamais- Beau pour de la Switch- L’Univers visuel- Combat qui pouttrent- OST qui fait le taff- Grosse durée de vie pour le genre (~25heures pour le finir)- Redondant sur plein d’aspects (structure, décors…) entrainant parfois des ptits problèmes de rythme- Le systeme de saut- Le gyro non desactivable- Camera qui part parfois en sucette- Histoire vue et revueLa premiere chose qu’on peut voir en lançant le jeu c’est que passé l’horrible moustache en sparadrap de Yoseph, le jeu est beau « pour de la Switch » bien aidé par le fait que ce dernier se deroule principalement de nuit. C’est un peu moins le cas lors des chapitre de jours mais ça passe, en particulier sur portable ou le jeu est tres propre malgres un aliasing plus prononcé. De plus le jeu est 95% du temps fluide ce qui n'est pas donné a tout le monde.Les combats bien que moins fun et plus compliqué a prendre en mains qu’un Bayo ou un Nier A mais ça reste dans le haut du panier du genre, apres tout c'est un jeu Platinum.L’OST sans etre mémorable colle plutot bien au jeu (ils auraient pu eviter les chansons rock, qui a part la chanson d'intro qui passe encore, sont tres kitsh).Apres on va pas se mentir le jeu est loin d’etre parfait, déjà a cause de sa structure qui de chapitre en chapitre est sensiblement toujours pareil (de manière general ça commence par de l’exploration/recherches d’indices/quetes annexes pas toujours super fun dans une zone semi-ouverte puis s’ensuit la partie lineaire en mode fight), mais aussi ses decors qui reviennent un peu trop souvent comme le fameux Square et le Plan Astral.Ensuite niveau gameplay meme si il est tres bon tout n’est pas parfait, on a tendance a s’embrouiller, le système de saut avec la chaine est relou, la camera part parfois en sucette et le gyro imposé pour les capacités secondaires de Epee et Arc est plus que pete couille, sans parler des mini jeux qui l’utilisent comme le ramassages de caisses.Pour finir meme si ce n’est pas le plus important, l’histoire est plus que convenue, dommage vu la direction artistique originale, on aurait pu s'attendre a mieux.