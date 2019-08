Salut à tous !

Avec l'arrivée de la switch lite, je vais pouvoir satisfaire une petite envie de j-rpg "on the go"

Mais j'hésite entre 3 "jeux":

- collection of mana

- grandia HD collection

- tales of vesperia

Je n'hésite pas vis à vis de la qualité des jeux, mais de la qualité du portage..



Je suis plus tenté par tales of, mais j'ai vu sur le net que beaucoup se plaignent de "stuttering/frame pacing" et du framerate qui n'est pas locké à 30fps, qu'il oscille entre 30 et 50 fps, ce qui rend l'expérience de jeu désagréable (et perso le frame pacing m'agace énormément, sur la version pc c'est insuportable !)



Voilà donc ma question à ceux qui possèdent le jeu, qu'en est-il vraiment ? Y a-t-il vraiment des soucis de fluidité dans ce jeu ? D' autre soucis sur la version switch ?



Pour grandia et mana ? Les adaptations sont bonnes ?

J'ai lu et regardé beaucoup de tests sur ces jeux, mais l'avis de personnes qui les possèdent m'intéresse beaucoup car, par exemple, aucun test ne fait mention du frame pacing sur tales of...



D'avance merci aux possesseurs de ces jeux pour leur avis