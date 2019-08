De ce que nous avons vu de Outer Worlds, mon espoir est que nous puissions en faire une série exclusive à Microsoft à l’avenir et qu’elle devienne une franchise durable, qui grandisse et que nous pourrons étendre.

Je pense que Obsidian ont créé un univers formidable et je me demande ce qui pourrait peser dans la balance pour en faire une franchise. Qu’est ce que cela peut générer de plus ? Est-ce un récit, sont-ce des personnages, est-ce un univers assez grand pour qu’on puisse commencer à l’enrichir ? C’est ce que j’aime dans ce que Halo a créé. Il peut supporter toutes sortes de romans, de fictions et de bandes dessinées.

Vous le savez sans doute, Microsoft à racheté le légendaire studio spécialisé en RPG Obsidian Entertainement en novembre dernier. Qui rappelons le, travaille actuellement sur le trés attendu The Outer World qui arrivera dans les bacs des le mois d'octobre.Quid des suite et de l'avenir de la franchise ? Et bien C'est encore Matt Booty patron des Xbox Game Studio qui donne des infos pour le moins intéressante:Tout d'abord le cas de l'exclusivité, The Outer World arrivera sur tout les support, partenariat avec Private Division (Take Two) oblige ! Mais qu'en sera t-il des futurs éventuel épisodes maintenant que Microsoft possède le studio ?Matt Booty désire en faire une exclusivité Xbox mais pas que puisque le boss des studios Microsoft a également d'autres idées en tete pour étendre l'univers à la maniére d'un Halo, Gears Of War ou encore Killer Instinct qu'on retrouve en bande dessiné, jouet et autres produit dérivées:Histoire d'annoncer la couleur pour la suite, Microsoft à annoncer durant sa conférence E3 que The Outer World arrivera Day One dans le Xbox Game Pass.