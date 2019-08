En effet le tres bon Duck Tales Remastered de Wayforward sera retiré des différentes plates-formes de telechargement (PSN, Xbox Live, Eshop et Steam) le 8 Aout prochain.On rappelle tout de meme que si vous l'avez deja acheté il sera toujours possible de le récupérer et que Capcom a tout de meme eu la bonne idée a l'epoque de sortir une edition physique sur PS3, 360 et Wii U (qui risquent probablement de monter en cote dans les mois qui arrivent)