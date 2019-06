Je pense que la qualité des jeux First Party est très importante, alors je suis tout à fait d’accord avec vous. Nous étions arrivés à une situation avec nos studios internes où la quantité de jeux que nous avions et dans lesquels nous investissions mettait beaucoup de pression sur tout ce que nous faisions. Et il est évidemment plus difficile de gérer un portefeuille quand on a besoin de tout, à tout moment, pour atteindre les objectifs de sortie que nous avions fixés 3 ans avant avec un niveau de qualité élevé.

Le soutien que nous recevons maintenant et que nous avons eu au cours des deux dernières années nous a permis d’investir dans nos studios internes, d’ajouter huit nouveaux studios et de véritablement créer de l’espace pour nous concentrer sur la qualité.

Plus loin, le journaliste de Kotaku questionne le Big Boss de Xbox sur la qualité des développement.Ce à quoi Phil Spencer répond avec beaucoup de pérennité.Selon Brad Sams Microsoft est sur un studio hors US et c'est donc possible qu'il est de nouvelle acquisition lors de l'XO19, ce qui va en faire de Microsoft le constructeur avec le plus de studio First Party.