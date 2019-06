Tim Scheifer grand patron de Double Fine Production est revenu sur le rachat de son studio par Xbox. Selon lui son studio est libre de faire ce qu'il désirent en plus d'avoir une grande marge de manœuvre:Il estime qu'avec ce rachat le studio peut désormais ce concentré uniquement sur le développement:Avec le Projet Scarlett qui arrive dans les bacs l'année prochaine il est pas impensable que Microsoft puise dans cette bibliothèque pour soutenir sa console nouvelle génération.

Dans le cas précis de Double Fine, il y a une telle bibliothèque de choses déjà existantes. Nous pourrions en proposer certaines, nous pourrions faire des remasters et d'autres choses.

“Je n’ai jamais rencontré le PDG Satya Nadella, mais il semble que la direction ait envie de bien traiter les nouvelles entreprises rachetées, et je pense donc que leur esprit va perdurer (…) L’avantage de ce rachat, c’est qu’il nous permet de nous concentrer, plutôt que de faire un jeu en ayant à nous occuper de tous les aspects extérieurs.”

“Je pense qu’ils se sont engagés à adopter une nouvelle méthode d’acquisition, que je qualifierais de ‘débranchée’. Ils n’incorporent pas le petit nouveau dans la grande entreprise. Ils ne se contentent pas d’embaucher et de prendre quelques personnes pour en faire des employés de Microsoft. Ils veulent que nous conservions notre identité, notre esprit, car c’est ce qu’ils veulent que nous apportions.”

posted the 06/25/2019 at 10:22 PM by nobleswan