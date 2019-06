Jeux Vidéo

Quelques jeux de l'E3 qui me donnent envie... mais dont pas personne ne parle sur GamekyoUne petite sélection de trailer qui m'ont donné envie. Alors ce n'est pas les trucs qui m'ont le plus marqué à cet E3 (comme luigi manson 3, les 2 Zelda, le remake de mana 3, panzer dragoon, la coregraphx mini, le fait que c'est bel et bien Sony qui a gagné cet E3, etc...) mais de certains trucs dont personne n'a pas parlé sur Gamekyo, ou bien je n'ai pas vu passé les articles.Et je voulais aussi réparer une injustice, en vous montrant le trailer de Disney Tsum Tsum Festival ! Il y a même pas de fiche sur le site, c'est honteuxLE jeu de cet E3 ! Un compil de mini jeux (dont un "coin dozer" ^^) bien arcade, avec une ambiance jeux jap & Disney !Franchement le concept de boucle temporelle ça peut être dingue, je pense qu'on refera ces 12 mn jusqu’à ce qu'on arrive a un bon dénouement. Ca peut etre un vrai trip (par contre aucune replay value ^^)Ce qu'il manquait pour être le L4D like ultimeUne DA superbe avec un concept intrigant (on peut voir en même temps les 3 époques différentes ?)Tout me plaît, la DA, la musique, le style etc...J'ai pas tout capté comment sera le gameplay de ce truc, mais ça me donne envieEt le meilleur pour la fin, ce que j'ai le plus apprécié pendant les conférences E3 :J'ai adoré, et la Spencer Trappist Ale aussi, mais elle est beaucoup plus chèreA lire aussi (si vraiment vous arrivez pas à dormir et que vous vous faite chier comme un raz mort) : Une rétrospective appétissante avecEt bonne nuit