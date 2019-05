Hey!Vergeben a lâché beaucoup d'infos il y a 2 jours, attention comme tout leak c'est à prendre avec des pincettes mais si je me permet de faire un article sur ce leak c'est parce que Vergeben est relativement fiable, il n'a pas tout bon à 100% dans ces leaks mais je dirais qu'il a juste dans la majorité des cas.Dans ces leaks il précise que certaines choses devraient être pour l'E3 mais d'autres pas forcément.Bref vous pouvez encore faire demi-tour si vous ne voulez pas être spoilé-Janemba dans DBFZ-Il n'a pas l'air sûr pour l'E3 mais à priori Resident Evil 3 Remake sera dévoilé à l'E3 (RE2R a marché donc ouais rien de surprenant je suppose)-Resident Evil 8 en développement lui aussi-Un jeu Monster Hunter en développement sur Switch (il était temps lol-Street Fighter VI et Marvel vs Capcom 4 seraient en développement pour la next gen, selon lui Street 6 devrait arriver en premier et MvsC4 plus tard. (ça fait bizarre un nouveau Street déjà en développement mais en même temps vu que le 5 a pas marché de ouf ça paraît normal)-Viewtiful Joe 3 en développement-Un nouveau Dino Crisis prévu/en développement-D'anciens jeux Dragon Quest vont être portés cette année (il ne sait pas sur quelles plateforme). (je suppose le 8 sur Switch)-Dragon Quest Heroes III est en développement-Masterchief Collection et Ori vont être porté sur Switch.-Metroid Prime Trilogy HD et Pikmin 3 aussi sur Switch (rien de surprenant vous me direz).Sinon y'a deux-trois autres trucs dont il n'a pas l'air sûr sûr (un nouveau Wild Arms, Rimururu dans Samurai Shodown en DLC, un autre truc relatif à Square Enix).Bon voilà je rappelle juste avant qu'on hurle au fake que Vergeben est probablement le leaker avec le meilleur ratio de leaks qui s'avèrent juste.C'est tout pour aujourdhui, bonne journée mes chiots !