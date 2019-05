Juste besoin d’aide je supprime apres svp!un mec m’apellais et laisser des messages en me prenant sois disant pour son college de travail jlui ai bien dis en message que jsuis pas Gerard !il continuer jl’ai bloquerEt comme jlai bloquer il me laisse des messages vocal connaissais vous un application qui pourais le bloquer sur iPhone , et j’ai la flemme de changer de numero mon mail est associer a ce numero ...J’ai essayer plusieurs application dis sur des forums il n’existe pas sur ios ou marche pasMerci de m’aider je supprime apres