A l'image de nombreux autres titres ambitieux ayant vu le jour ces derniers mois, nous avons découvert il y a peu que le développement de Mortal Kombat 11 n'avait pas été de tout repos pour les équipes officiant sur le projet. Mais aujourd'hui, nous apprenons que les heures supplémentaires et la surcharge de travail ne sont pas les seuls éléments qui ont marqué les développeurs.Sous couvert d'anonymat, une personne ayant officié sur le titre a dévoilé à Kotaku que les fameuses séquences de Fatalities que nous aimons tous ont eu des incidences perverses sur son état mental, conduisant un thérapeute à lui diagnostiquer un trouble de stress post-traumatique. Car pour reproduire les animations de manière la plus crédible possible, les développeurs doivent regarder des images d'une violence inouïe.Pour lui, il était devenu impossible de dormir sans faire d'horribles cauchemars, l'obligeant à passer des jours à rester éveillé afin de ne plus être victime de ces séquences atroces. Selon lui, le studio ne prévoit aucun suivi pour les développeurs visionnant toutes ces images.