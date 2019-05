LBA3 enfin teasé? Album de ré-orchestration?Le compositeur P. Vachey, auteur des fantastiques B.O de Little Big Adventure 1 et 2, vient de balancer ça sur sa page FB.Le bonhomme est fâché depuis des années avec F. RAYNAL, le créateur du jeu.Cependant, Didier Chanfray, le game designer ayant crée le jeu avec Raynal, fait tout depuis des années pour que le retour de LBA aboutisse avec l'équipe de l'époque. Il avait commencé à sérieusement parler de LBA3 après avoir terminé "DARK" avec Raynal.A l'approche de l'E3, après 20 ans : est ce enfin l'heure du retour de LBA?Que peux t on espérer? Grand fan de LBA, je suis comme une fan de boys band, même si c'est qu'un album de ré-orchestration.

posted the 05/07/2019 at 11:45 AM by obi69