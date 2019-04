On est a quelques-jours de l'E3 et c'est un utilisateur de 4Chan qui a balancé une rumeur concernant Bleeding Edge la futur possible production du Studio de Ninja Theory qui avait débuté son développement bien avant le rachat de Microsoft.-jouable en Coop jusqu'à 4 joueurs- Un jeu de genre action de mêlée- Bleeding edge serait basé sur une histoire dans un Univers de type science-fiction- plusieurs classes avec des armes à feux, un lasso à la Bulettstorm, des pièges...-Niveau scénario on aurait droit à une invasion d'extraterrestres les raisons de pourquoi restent encore floue...- il y aurait 6 planètes à explorer avec 18 niveaux donc 3 niveaux par planètes. Chaque planète se terminerait sur un combat de boss.- C'est le jeu le qui aurait eu la plus longue période de développement chez Ninja Theory la source anonyme parle de 6 ans de développement et une sortie prévu pour début 2020 sur XBOX ONE et Windows 10Il reste à noter que des Insiders et journalistes comme Jez Corden de Windows Central ont entendu des choses semblables concernant le prochain titre du Studio.La description ressemble étrangement et curieusement à Razer un projet de Ninja Theory qui n'était pas sorti de sa phase de conception.