3 semaines déjà depuis la dernier jeu rétrocompatible annoncé (et gratuit pour les membres GOLD en ce moment) à savoir Ghost Recon : Advanced Warfighter 2.



Ce soir le Inside Xbox va parler de rétrocompatibilité et j'aimerai savoir quels sont les titres que vous attendez toujours ? (Bon Guiguif on sait c'est Otogi 1 & 2 mais encore?)



Et surtout, comment voyez-vous les annonces de ce soir ? Des jeux Original Xbox (cela fait un an qu'il n'y en a plus de nouveaux) ? Des jeux déjà rétro et qui seront Xbox One X Enhanced ? Des jeux pas encore rétro et qui seront Xbox One X Enhanced ? Une lecture native de tous les jeux OG Xbox (vu qu'ils sont en X86 comme la One) ? La fin de la rétrocompatibilité lol ?



La liste des jeux que j'attend encore :



Xbox 360 :



The Last Remnant

Infinite Undiscovery (avec un patch FR lol)

Magna Carta 2

Eternal Sonata

Ninja Gaïden 2

Ninja Gaïden 3 : Razor's Edge

Stranglehold

Tenchu Z

Binary Domain

Asura's Wrath

Remember Me

Star Ocean The Last Hope

Resonance of Fate

Nier

Alpha Protocol

Enslaved

Ninja Blade

The Saboteur

Naruto Rise of Ninja

Naruto The Broken Bond

Max Payne 3



Les jeux pour lesquels je désire un patch One X :



La trilogie Mass Effect et ce sera assez lol



Les jeux OG Xbox que j'aimerai :



Kung-Fu Chaos (best party game ever)

Max Payne

Max Payne 2

007 : Quitte ou Double

Amped

Amped 2

Arx Fatalis

Baldur's Gate Dark Alliance

Baldur's Gate Dark Alliance 2

Blinx 2 (Le 1 était pourri)

Blood Omen 2

Bloody Roar Extreme

BMX XXX

Brute Force

Burnout 3 : Takedown

Capcom vs SNK 2 EO

Castlevania : Curse of Darkness

Les Chevaliers de Baphomet 3

Cold Fear

Commandos 2

Crash Bandicoot : La Vengeance de Cortex

Dark Project : Deadly Shadows (THIEF)

Dead or Alive 3

Dead or Alive Ultimate

Def Jam Fight for New York

Dino Crisis 3 (Par principe car on ne voit plus la licence).

Enclave

Farenheit

Freedom Fighters

Galleon

Genma Onimusha

Ghost Recon

Ghost Recon 2

GTA 3

GTA Vice City

The House of the Dead 3 (comprenant aussi le 2, pourquoi pas à la souris ?)

I-Ninja

Jet Set Radio Future

Kingdom Under Fire : Heroes

Kingdom Under Fire : The Crusaders

Largo Winch (oui j'avais adoré et alors ?)

Legacy of Kain : Defiance

Mafia

Manhunt

MechAssault

MechAssault 2

Mission Impossible : Operation Surma

Myst 3

Myst 4

Need for Speed Underground

Need for Speed Underground 2

Obscure

Oddworld : L'odyssée de Munch

Oddworld : La fureur de l'étranger

Otoguiguif

Otoguiguif 2

Outrun 2

Prince of Persia : L'âme du guerrier

Prince of Persia : Les deux royaumes

Project Gotham Racing 2

Project Zero (si Nintendo veut bien)

Project Zero 2 (si Nintendo veut bien)

Rainbow Six 3

Red Dead Revolver

Le Seigneur des anneaux : La communauté de l'anneau

Shadow of Memories

Silent Hill 4 : The Room (mais ça sent mauvais ça)

Splinter Cell

Splinter Cell : Pandora Tomorrow

Splinter Cell : Chaos Theory

Splinter Cell : Double Agent (car ce n'est pas le même que la version Xbox 360)

Steel Battalion (ressortez le controller lol)

The Thing

Time Splitters 2

Top Spin (best tennis game ever)

True Crime

True Crime 2

The Warriors

XIII



Et vous ?



[UP] L'article a porté malheur, ce sera uniquement Xbox 360 ce soir d'après le Twitter officiel Xbox !