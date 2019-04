(je sais, c'est moche la mention "Ne peut être vendu séparément")

25€ le tout, en route pour du divertissement à la manière d'Hollywood.

Tu vois que c'est bien le même développeur que The Last of US, le Gameplay, le rythme, les couleurs ect

PS : J'ai fini The Last of US Remastered, je vais essayer de faire un test.