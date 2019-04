Je me suis dit qu'il est donc l'heure d'écrire un article après tout ce temps afin de donner mon avis sur cette nouvelle licence de FromSoftware et sur tout ce qui se dit un peu dessus. Contrairement à Bloodborne et Dark Souls III, je n'ai pas fait de suivi pour Sekiro (à part quelques articles à ses débuts). Je voulais garder la surprise et tout (ou presque) découvrir manette en main.A l'instar de Dark Souls III et Bloodborne, Sekiro est rapidement devenu le jeu que j'attendais le plus. Comme prévu, le studio japonais nous offre une nouvelle formule différente des Souls. FromSoftware passe à autre chose. La question :Sekiro souffre d'une difficulté totalement mal dosée, d'ennemis surpuissants, d'un gameplay imprécis qui pousse les joueurs à user de stratagème, des graphismes datant de la psx... FromSoftware a tout de même écouter les joueurs en ajoutant un mode pause ! Mais, encore une fois, pourquoi n'y-a-t-il pas de mode facile ?Bon sérieusement. J'ai pas lu tous les retours qu'il y a pu avoir sur le jeu parce que pour la plupart c'était la même chose : difficulté, difficulté, difficulté. Mais bon au final ça me fait juste rire.La nouvelle formule de FromSoftware est parfaite.On se retrouve avec un level design incroyable : de vastes zones, une très grande exploration, tellement qu'on finit par se perdre. Le level design surprend.Concernant le gameplay, que dire à part qu'il est parfait.Énormément de possibilités sont proposées via les différents outils, compétences, objets et styles disponibles. Du dynamisme à l'état pur.En effet, bien que le jeu est axé sur l'offensif, attaquer et dévier sont les clés du jeu. User ces outils rendra les combats beaucoup plus intéressants et accessibles.Il faudra apprendre le comportement de son ennemi et réagir en fonction afin de le vaincre. Que ce soit des boss, mini-boss ou encore de simples ennemis :Dommage qu'on ne puisse pas s'équiper de plusieurs attaques.Moins marquante que les précédents titres du studio, certes, mais on a un sound desingn qui fait frissonner. Chaque zone à son atmosphère propre à elle-même.Du très bon travail.Le jeu est très beau.De magnifiques paysages, un bestiaire varié, de magnifiques musiques, que demander de plus. A l'instar des Souls, Sekiro est rempli de petits détails qui font très plaisir à voir. Le jeu est d'ailleurs en 60fps (enfin presque).Il en reste pas moins que plusieurs personnages, tous avec leur propre histoire, seront à découvrir à travers de différentes quêtes. Les cinématiques auraient pu proposer de meilleures mises en scène pour le coup, c'est un peu mou.J'étais, au premier abord, assez sceptique concernant la résurrection dans le jeu. Finalement, je comprends mieux pourquoi cela est possible, et heureusement d'ailleurs. Il faut souligner l'effort des développeurs à rendre cette mécanique cohérent avec l'univers du jeu. Je ne spoilerai pas, mais il faut avouer que le souci du détail est permanent. Ce mécanisme va affecter le monde autour du joueur et rendre l'immersion encore plus poussée.Beaucoup de joueurs se plaignent de la difficulté du jeu. Bon, en visionnant plusieurs vidéos de gameplay et streams, je comprends pourquoi ça râle.. Ca en devient obsessionnel pour certains : ils passent plus de temps à parler de la difficulté "" qu'à essayer de comprendre le gameplay et progresser. Dire que la difficulté est trop élevée, mal dosée, pas équilibrée, etc, est juste débile.Dire que c'est la faute à la difficulté, c'est s'avouer vaincu. Et un mode facile ? Pourquoi faire ? Encore une fois, c'est inutile. Apprenez à jouer et vous saurez vraiment ce qu'est Sekiro. Ce qui est excellent avec Sekiro, c'est qu'on ne peut pas passer 2h à farm afin de lvl up ou bien être à 4 sur un boss et se dire ensuite "j'ai fini le jeu". Il faut cette fois-ci affronter des mini boss qui vous permettront d'augmenter vos stats.Encore hier ça parlait de la difficulté, c'est pitoyable. De grands passionnés, des joueurs qui jouent depuis tout petit pour se plaindre parce que c'est trop dur.Enfin bon, il est évident que la plupart crachent plus sur le jeu qu'ils n'y joue, classique.Qu'a fait FromSoftware ?[pos=centre]