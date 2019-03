Bon bah voilà... Chaque week-end je vous proposerai ce genre de trucs même si je sais qu'il y en a qui s'en batte les couilles ou on déjà vu la vidéo.Bref,dans la vidéo sont répertoriés tous les jeux Contra avec leur plates-formes de sortie et par ordre d'année.Quels sont les meilleurs jeux Contra auxquels vous avez joué ?Pour ma part le premier reste le meilleur( serait-ce par nostalgie ? )

Who likes this ?

posted the 03/30/2019 at 11:34 AM by axlenz