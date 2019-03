C'est aujourd'hui qu'est disponiblesur Nintendo Switch; EA en profite pour nous offrir un trailer de lancement pour nous donner envie d'investir dans ce jeu de plateforme/réflexion.Maintenant, êtes-vous prêt à prendre en main Yarny, la pelote de laine pour interagir avec son environnement grâce à la composition de son corps?Dans ce dexième épisode, Yarnys voit double pour plus de plaisir et ainsi jouer à deux en mode coopératif.

posted the 03/22/2019 at 04:03 PM by kidicarus