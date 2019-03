Putain, le jeu a des défaut. Clairement bloqué à l'ére PS2/Xbox/Gamecube mais le casting fait que le jeu est quand meme fun malgré tout. Défoncer du "DBZeur" et du "One Pisseur" en Online avec... Yusuke et Dai c'est juste de la bombe quand même.Les héros de mes deux manga préféré dans la meme équipe quand même j'aurais jamais cru sa possible un jour. Et le puant Jump Force la fait. Yusuke qui se transforme en Mazoku et Dai qui gueule "Dragonic Aura" en hybride dragon :Love:Bon sinon pas tout est a jeter dans le jeu, l’histoire est simpliste mais certains dialogue entre personnages sont vraiment sympa : Seiya qui apprends la vitesse du son et de la lumière à Jotaro. Trunks qui parle à Ken en lui disant qu'il le comprend car son monde est également un monde dévasté, ou encore Boruto et Gon qui ont l'air d’être potes. Toguro qui met une raclé à Naruto et Gaara. Voila ça va dans le fan service.Et je pense que c'est le but du jeu en gros, pas plus pas moins.