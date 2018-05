Rappel des annonces des précédents opus principaux : Pokémon Ultra-Soleil / Ultra-Lune Juin 2017 - Pokémon Direct Pokémon Soleil / Lune Fevrier 2016 - Vidéo YouTube des 20 ans Pokémon Omega Rubis / Alpha Saphir Mai 2014 - Site web officiel Pokémon Pokémon X / Y Janvier 2013 - Pokémon Direct Pokémon Noire 2 / Blanche 2 Février 2012 - Pokémon Smash! (émission japonaise) Pokémon Noire / Blanche Avril 2010 - Site web officiel Pokémon Conclusion de l'experte informatique : "Bon bah on peu s'attendre à une annonce, mais rien de garantie hein" - Emily Rogers Réelle Conclusion : Tu m'étonnes que les probabilités sont fortes...

Who likes this ?

posted the 05/15/2018 at 12:33 PM by masharu