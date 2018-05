Jeux Video

J'aime pas SupermanBon donc la rumeur est de 4chan, d'où le fait que l'article soit pas en home car pincettes, tout ça...- développé par Rocksteady- Unreal Engine 4- Monde ouvert (oh, vraiment- Metropolis fera 3 fois la taille du jeu Arkham Knight- On joue uniquement "Superman" (donc pas Clark Kent quoi)- Brainiac en méchant principal- Superman ne sera pas over puissant (mais quand même hein)- Environnements semi-destructibles (aucun bâtiment ne peut s'écrouler)- Système de combat qui intégrera le vol- Situé dans le même univers que les jeux ArkhamSelon la même source, il y aurait également un jeu Justice League chez Warner Bros mais apparemment pas de Rocksteady.(si tout ça est confirmé, ce sera exactement comme je le pensais : un jeu prétexte avec un mec de la puissance d'un dieu qui se voit nerf pour les besoins du gameplay)